Siena, l'insegnate più brava d'Italia è di Poggibonsi. Cortigiano premiata all'Atlante Italian Teacher Award

È poggibonsese l’insegnante più brava d'Italia. Vive e lavora a Poggibonsi in dove è anche nata, Silvia Cortigiano professoressa di Lettere alla scuola media "F.C. Marmocchi" dell'istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi, ha infatti vinto (ex-aequo con altri due insegnanti di Ferrara e Conversano) il primo premio dell'edizione 2020 di Atlante Italian Teacher Award. Emozionata e commossa, Silvia Cortigiano sottolinea come "Da bambina avevo un sogno: essere insegnante. Ora, tutte le mattine, quando entro in classe, entro nel mio sogno. Ed è tutte le volte una sensazione bellissima. Il riconoscimento va a tutta la scuola Marmocchi, alla dirigente Manuela Becattelli, alla mia collega di Arte Marina Cesani perché facciamo squadra e lavoriamo con passione". Per Cortigiano "La scuola, oggi, purtroppo è la cenerentola delle istituzioni e il ruolo dell'insegnante si sta lentamente ma inesorabilmente, esautorando. Questo premio è per tutti quei docenti che, oltre alla mente, mettono nel lavoro anche il cuore".