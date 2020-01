Siena, a Badesse va a fuoco termocoperta. Intossicati madre e figlio

Paura a Badesse, comune di Monteriggioni in provincia di Siena, dove nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco del comando senese. In un appartamento, è andata a fuoco una termocoperta. Le fiamme sono state contenute e poi spente dai pompieri che hanno poi messo in sicurezza la casa. Madre e figlio sono rimasti leggermente intossicati dal fumo. Sono stati presi in carico dal personale del 118 per gli accertamenti.