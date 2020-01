Siena, parroco e vescovo social pubblicano un selfie con i ragazzi dopo le cresime

La chiesa sta al passo con i tempi ed anche i sacerdoti utilizzano i social per essere più vicini ad i giovani. Don Flavio Frignani, parroco di Ville di Corsano, è molto attivo sia su Facebook che su Instagram. E così domenica, dopo aver celebrato le cresime dei giovani della sua parrocchia, ha messo tutti in posa, anche un sorridente e divertito arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, per un selfie all'interno della piccola cappella.

Simpatici anche gli hastag con i quali don Flavio Frignani ha condiviso il post sul suo profilo Facebook: #battesimodelsignore, #pretedicampagna, #curatino, #curatodicampagna, #pretefelice, #augustopaololojudice, #fermitutticisifaunselfie.

Il post ha riscosso un gran numero di like.