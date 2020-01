Siena, furto di olivi alle porte della città

Incredibile furto di olivi alle porte di Siena. A raccontare quanto accaduto il proprietario del terreno che ha già presentato denuncia ai carabinieri. “Ho un terreno lungo la strada che dalla Colonna di San Marco porta a Montalbuccio. Gli olivi, circa una ventina, in un’area verde parallela alla tangenziale. Cosa è successo? Qualcuno, credo durante il fine settimana, munito di tutta l’attrezzatura necessaria è entrato nella mia proprietà e ha portato via due piante mentre una è stata spezzata nel tentativo di rubarla. Si tratta di olivi di 7 anni: dispiace che tanto lavoro vada perso in questo modo. Mi prendo cura di queste piante per passione e mi chiedo come sia possibile che si possa arrivare a tanto: a rubare delle piante".