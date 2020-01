Siena, cane salvato dalla polizia stradale sull'Autopalio

È stato salvato dalla polizia stradale un cane che sull’Autopalio stava trotterellando tra le auto in corsa. Una pattuglia della sezione di Firenze ha intercettato Carmelo ieri un Beagle di colore nero, bianco e marrone, in prossimità di Poggibonsi e, per evitare che finisse investito, i poliziotti hanno rallentato il traffico guidando in safety-car. La manovra ha permesso alla bestiolina di salire sull’auto della polizia, per darla poi in custodia ai volontari della Protezione Animali di Siena. Fortunatamente tanto spavento per il Beagle che fortunatamente non ha però avuto nessuna conseguenza da questa pericolosa passeggiata tra le auto della Siena-Firenze. Determinanate l’intervento della polizia stradale.

