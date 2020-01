Siena, accoltellato alle casse del supermercato a Colle Val d'Elsa: dimesso dall'ospedale Le Scotte

E’ stato dimesso sabato dall’ospedale le Scotte il 40enne accoltellato dal siciliano di 57 anni mercoledì scorso al Simply di Gracciano di Colle Val d’Elsa. L’uomo è stato colpito con due fendenti, uno all’addome e un altro alla schiena all’altezza dei reni, e per fortuna non ha riportato danni agli organi vitali, pur subendo ferite profonde circa cinque centimetri, Dopo aver avuto la forza di chiamare aiuto è stato trasportato d'urgenza al policlinico senese, dove è stato attentamente monitorato dai sanitari. Secondo gli investigatori infatti, non si sarebbe trattato di un semplice litigio, ma di un’azione premeditata, il cui movente sarebbe da ricercare nella volontà di regolare i conti per delle presunte violenze che il 40enne avrebbe messo in atto sulla figlia del siciliano.