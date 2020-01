Palio di Siena, la contrada del Drago ha eletto il nuovo capitano: è Jacopo Gotti

E’ Jacopo Gotti il nuovo capitano del Drago. Con sole 33 cancellature su 318 votanti è iniziato ieri ufficialmente il dopo Fabio Miraldi che tante soddisfazioni ha regalato al popolo di Camporegio con le esaltanti vittorie del 2014 e del 2018. Elezione all’insegna della continuità per quanto riguarda i legami con i fantini. “Ottimo rapporto con Andrea Mari con il quale personalmente ho un’amicizia che viene da lontano. Abbiamo studiato e giocato a pallone insieme quindi il Drago riparte sicuramente da Brio. Naturalmente siamo aperti anche a Giovanni Atzeni e Jonatan Bartoletti: non avendo contrade nemiche è più facile muoversi”.Un 2020 sicuramente molto impegnativo per il nuovo capitano del Drago.

