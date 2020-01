Prende a pugni il suo cane in un bar. denunciato per maltrattamento di animali. E' successo a Poggibonsi, in provincia di Siena lo scorso 8 gennaio. L'uomo, di 45 anni, in evidente stato di ubriachezza è entrato all'interno di un bar del centro pretendendo un prosecco. Richiesta rifiutata dal gestore che si è accorto del suo stato di alterazione. In un primo momento, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Poggibonsi, ha iniziato d inveire contro il titolare e i clienti presenti per scagliarsi poi con una serie di pugni in testa contro il cane che aveva al guinzaglio. Impaurito e dolorante il cane ha reagito morendo ad una mano il proprietario. Chiesto l'aiuto dei militari i carabinieri hanno denunciato l'uomo di poggibonsi per maltrattamento di animali e per essere stato colto in stato di ubriachezza in luogo pubblico.