Siena, rapina prostituta a Poggibonsi perché non soddisfatto della prestazione sessuale

Rapina prostituta perché non soddisfatto della prestazione sessuale. E' successo lo scorso 30 dicembre a Poggibonsi in provincia di Siena. Un cittadino serbo di 55 anni si è incontrato con una prostituta colombiana di 45 anni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Poggibonsi l'uomo una volta terminato il rapporto avrebbe percosso la prostituta per riavere il denaro consegnato in anticipo perché non soddisfatto della prestazione. Aggredita sarebbe stata quindi trascinata sul letto e costretta a restituire il denaro. Le grida di aiuto della donna sono state sentite da alcuni passanti che hanno immediatamente avvisato i carabinieri. Una volta sul posto l'uomo si era già allontanato ma grazie alla descrizione fornita dalla prostituta i carabinieri sono riusciti ad identificare l'uomo che è stato denunciato per rapina.