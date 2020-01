Si è svolta ieri, dinanzi al gip Alessandro Buccino Grimaldi, l’udienza di convalida di arresto del 57enne che mercoledì sera al Simply di Gracciano a Colle Val d'Elsa ha accoltellato un 40enne, procurandogli delle ferite profonde circa cinque centimetri, le quali non hanno per fortuna interessato gli organi vitali. Il gip, nel convalidare l’arresto operato congiuntamente da polizia e carabinieri, ha disposto la custodia cautelare e la traduzione in carcere del soggetto, che si trovava agli arresti domiciliari. L’accusa, da lesioni aggravate in quasi flagranza di reato, è stata aggravata in tentato omicidio. All’udienza non era presente l’indagato, con il suo legale, Michele Cortazzo, che ha presentato una memoria difensiva. L’aggressione si è verificata verso il tardo pomeriggio, all'altezza delle casse, quando il supermarket stava per chiudere. Il 57enne siciliano, residente a Colle Val d’Elsa e con alcuni precedenti alle spalle, ha colpito con due fendenti il 40enne, uno all’addome e un altro alla schiena, all’altezza dei reni, per poi dileguarsi.