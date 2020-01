Siena, cane scappa per i botti di Capodanno: ritrovato a Bologna

Cagnolina scappa di casa la notte di Capodanno per i botti e da Torrita di Siena in provincia di Siena viene ritrovata a Bologna. E'’ finita bene la disavventura di una cagnolina scappata la notte di Capodanno a causa dei botti. L’inizio di un viaggio incredibile che l’ha portata fino a Calderara di Reno vicino a Bologna. Gaia, la cagnolina di razza lagotto di sei anni, è potuta finalmente tornare a casa anche grazie alla grande mobilitazione sui social. Il suo proprietario, Roberto Magi, ha spiegato come la cagnolina una volta scappata da casa sua fosse stata recuperata in autostrada da una coppia di Monteveglio a un’ottantina di chilometri da Firenze. Ma la cagnolina presa in custodia da una coppia scappa nuovamente. Nei giorni successivi vaga per chilometri fino a Bologna. Il lagotto è stato segnalato ad d Anzola, Calderata, Borgo Panigale e persino nei pressi della tangenziale di Bologna. Una fuga che aveva mobilitato tante persone che sui social comunicavano gli avvistamenti, quelli più prolungati nel territorio di Calderara. Il lagotto una volta recuperato ha trascorso la notte in un canile di Persiceto per poi essere riconsegnato al proprietario che finalmente ha potuto riportare la cagnetta a Torrita di Siena.