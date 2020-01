Studentato nei terreni Mens Sana e Palasport a norma, progetto sul tavolo del Comune di Siena

Una nuova residenza per 400 studenti, viabilità, strutture ed una restyling a norma del PalaEstra per continuare ad aprire le porte al pubblico per gli eventi nazionali ed internazionali. E’ questo il progetto che vede uniti Comune di Siena, Polisportiva Mens Sana ed un solido Fondo di investimento con sede a Milano. La conferma arriva dall’assessore all’urbanistica Francesco Michelotti: “I tecnici comunali stanno valutando tutto il lavoro presentato e la sostenibilità del progetto. Entro venti giorni prenderemo una decisione definitiva”. La nascita dello “Studentato”, che sarebbe strategico sia per la vicina Università per stranieri di Siena sia per l'antico ateneo senese, è previsto su i tre ettari di terreno di proprietà della Polisportiva Mens Sana (nei pressi di viale Scalvo) che ha già detto sì alla vendita. Inoltre nel progetto sono contemplati lavori al Palasport per ottenere l’agibilità che scade nel 2021.

L'approfondimento sul Corriere di Siena in edicola l'11 gennaio 2020.