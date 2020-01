Tulin Sahin, reputata una delle donne più belle di Turchia, è una modella, presentatrice e attrice che ha deciso di chiamare Siena sua figlia, nata il 4 novembre 2019. Per la precisione, il nome per intero è Siena Leyla, e in patria è già una celebrità perché la sua vicenda è stata postata passo passo su Instagram, da quando era nella pancia della mamma a ora che la segue sui vari set fotografici. Ma come è nata questa decisione? Lo spiega la stessa Tulin: "Per l'anagrafe sono nata il 13 dicembre 1979, ma quando avevo 40 giorni, ho avuto un incidente stradale con i miei genitori mentre ci trovavamo a Siena. Ho lottato per non morire, e quando ce l'ho fatta, nel 1980, mia madre mi ha detto che è come se fossi nata una seconda volta. Anzi, la mia è stata una rinascita”. La modella ha così deciso di dedicare a questo luogo, che poteva essere funesto e invece si è rivelato magico, la cosa più preziosa della sua esistenza.