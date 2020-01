Capolavori della Collezione d'Elci, parla Aitiani: "Gli Uffizi e Siena possono fare molto insieme"

Il pittore Marcello Aitiani è tra gli intellettuali che hanno preso parte alla stesura dell’appello, sottoscritto da 46 personalità italiane, rivolto agli Uffizi in merito ai due quadri senesi di Daniele da Volterra recentemente acquistati dalla Galleria. L’invito, a cui stanno aderendo molte altre personalità del mondo dell’arte e della cultura, sta animando il dibattito sia nell'ambito squisitamente di settore sia nelle città di Siena e Firenze. Ma nessuno scontro istituzionale o storico, semmai un momento di riflessione e soprattutto di possibilità di collaborazione: "Questa iniziativa è importante per vari motivi. Ha un valore generale, perché potrebbe segnare la strada per una corretta politica degli acquisti da parte delle istituzioni statali che tenga conto dell'appartenenza culturale; e un valore particolare, perché Daniele da Volterra si è formato a Siena e ha stretto rapporti così importanti con la città che sono stati decisivi anche per il prosieguo della sua attività a Roma" spiega l'importante intellettuale in un lungo botta e risposta con il Corriere di Siena.

L'intervista integrale rilasciata ad Andrea Bianchi Sugarelli è sul Corriere di Siena in edicola il 5 gennaio 2020.