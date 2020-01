Il sindaco Luigi De Mossi con 125.865 euro lordi percepiti nel 2018 è il più ricco della giunta e del Comune di Siena. Clio Biondi Santi con 15.313,10 euro la più povera degli assessori mentre Tommaso Bartalini e Federico Minghi, entrambi con 378 euro, hanno i redditi più bassi del consiglio comunale. A dirlo sono le dichiarazioni 2019 relative ai compensi del 2018 che da due giorni sono pubblicati nella pagina trasparenza del comune di Siena. In confronto ad un anno fa, primo cittadino ed assessori sono riusciti a guadagnare qualcosa in più tranne Silvia Buzzichelli che ha perso undici mila euro rispetto ai redditi complessivi del 2017. La sua dichiarazione è di 16.373 euro. Non ancora disponibili le dichiarazioni patrimoniali e reddituali dell'assessore Paolo Benini così come di altri quattro consiglieri comunali.

