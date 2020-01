Siena, la fibra va tilt nel centro storico e le tv restano spente. I lavori erano programmati dal 7 gennaio

La fibra che trasporta la tv, soprattutto nel centro storico di Siena, fa cilecca, ma dovrebbero essere gli ultimi giorni relativi ai problemi riscontrati da tanti senesi, ad esempio di quelli residenti in via del Casato che lamentano da diverso tempo l’assenza del segnale televisivo.

Nel nuovo contratto di servizio stipulato dal Comune di Siena, infatti, sono previsti miglioramenti sensibili che dovrebbero risolvere tutte le problematiche riscontrate negli ultimi anni, a causa dell’usura della fibra (comunque installata venti anni fa): Telecom procederà con la sostituzione di tutti gli impianti entro il 2020 e assicurerà un’assistenza sette giorni su sette per risolvere eventuali guasti. Entro i prossimi mesi, dunque, gli interventi a scaglione assicureranno la risoluzione delle problematiche nel trasporto del segnale tv.

La rete ha ceduto quando già erano stati predisposti i lavori, in programma dal giorno 7 gennaio.

Questi i primi interventi in programma:l 7 gennaio strada di Pescaia, di Montalbuccio, dei Cappuccini, via esterna Fontebranda, Michelangelo, Pratesi, Giuliotti, della Pergola; l’8 gennaio, via Chiantigiana, Fontebenedetta; il 9 gennaio, strada del Palazzetto, di Certosa, delle Ropole, via Manfredi di Svevia, Novello, Conte d’Arras, Degli Aldobrandeschi, Salimbeni, Guastelloni; infine il 10, strada di Ventena, via Orlandi, Di Vittorio, Lombardi.