Siena, dal Paraguay alle Scotte per salvare una bambina che ha un tumore all'occhio. Servono 10mila euro

Dal Paraguay a Siena per salvare la piccola Olivia, appena due anni, grazie ad una struttura di eccellenza qual è quella della oculistica senese. Un viaggio della speranza che per la famiglia ha un costo altissimo, 10 mila euro, per sostenere il quale è in corso una gara di solidarietà. Un costo dovuto agli accordi di reciprocità tra stati extra unione europea, al quale anche l’azienda ospedaliera deve attenersi, ma che non impedirà le cure della piccola.

Alla piccola Olivia è stato diagnosticato un tumore all'occhio sinistro il 1 dicembre. In Paraguay e in Argentini i medici hanno detto che l'unica soluzione era quella di asportare l'occhio. I genitori si sono imbarcati in un viaggio della speranza, arrivando a Siena la vigili di Natale, dopo aver saputo da una connazionale che a Siena, all'ospedale delle Scotte, ci sono i più bravi medici al mondo per questa casistica.

Nonostante la famiglia non disponga della liquidità richiesta, l'azienda sanitaria ha iniziato il trattamento e la piccola è stata sottoposta alla prima chemioterapia. “La bimba del Paraguay – spiega Valtere Giovannini, direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria senese – è in cura all’ospedale Santa Maria alle Scotte e il caso è trattato da un’équipe multidisciplinare formata dalla dottoressa Doris Hadjistilianou, oculista responsabile del centro di riferimento per la cura del retinoblastoma, insieme ai professionisti della pediatria, della neuroradiologia interventistica, gli anestesisti e a tutto il personale tecnico e sanitario".

Per aiutare la famiglia è stato aperto il conto corrente “Rossana Beatriz Suh per Olivia”, è alla Banca Mps e l’Iban è IT74V0103071750000001542127.