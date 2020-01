Siena, l'appello di un contradaiolo: "Mi hanno rubato un cd di canti della tradizione, aiutatemi a ritrovarlo"

Garbato appello, velato di una tristezza non rassegnata, da parte di uno storico contradaiolo. Alessandro Nocciolini, tanti anni passati in Fontebranda e ocaiolo purosangue, racconta: "L’estate scorsa mi hanno portato via dalla macchina alcuni oggetti, tra cui il cd «Tra pietra e terra» edito da La Spennacchiera. Di altre cose mi importava meno, ma a quello tenevo in modo particolare, sia perché conteneva canti, stornelli e storie della tradizione, sia perché apprezzavo in modo particolare il disegno in copertina. Da allora ne ho cercato una copia ovunque per ricomprarlo, ma non si trova più da nessuna parte. Se qualcuno ne ha uno doppio, per favore, mi chiami e me lo venda”. Il numero per dare una mano a questo senese legato a valori d’altri tempi è 347/0802619.