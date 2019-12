Il barbiere Mario chiude bottega dopo 64 anni di successi a Siena, da lui sono passati tutti. Anche il vescovo

Il decano dei barbieri di Siena chiude bottega. Oggi, 31 dicembre 2019, è l’ultimo giorno con la spolverina bianca e la serranda aperta in Pian dei Mantellini per Mario Meniucci, 77 anni, titolare del negozio ‘Motivi’. Finisce un’epoca, tante storie del rione ed i più disparati aneddoti di vita quotidiana vanno in soffitta: “Mi dispiace molto - spiega Mario - davvero. Termina così una lunga storia, ma non potevo e non posso fare altrimenti. Avrei lavorato fino a 100 anni, ma il fisico non me lo permette più. Mi godrò adesso la pensione”.

