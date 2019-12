Pienza, dal primo gennaio ticket d’ingresso per i bus turistici

Dopo Siena e San Gimignano, anche Pienza, terzo sito Unesco della provincia, dal 1 gennaio 2020 applica il ticket d’ingresso per i bus turistici. Da qualche anno nella patria del papa umanista Pio II è in corso una riflessione sulla sostenibilità del turismo del terzo millennio da parte della popolazione e del territorio, stimolata da intellettuali ed esperti del settore che mettono in guardia dalle conseguenze dei flussi di massa e sul rischio di perdita dell’identità etnico-antropologica. Pienza è una delle mete più gettonate della Toscana meridionale e gli ultimi tre decenni hanno visto un costante aumento di arrivi e di presenze.

Ad oggi non siamo in grado di quantificare il numero dei pullman che quotidianamente attraccano a Pienza– spiega il sindaco Manolo Garosi - La tassa di soggiorno sui pernottamenti nelle strutture fornisce un dato parziale, che non riguarda i visitatori di comitive che si muovono in giornata. E’ arrivato il momento di monitorare e incanalare anche questa risorsa per migliorare i servizi pubblici a beneficio sia dei residenti che dei turisti futuri”.