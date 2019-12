Siena: geotermia sull'Amiata. Verso il referendum per la nuova centrale

Sempre più vicino il referendum contro la centrale geotermica, proposta da “Sorgenia Le Casinelle” e prevista in Val di Paglia ad Abbadia San Salvatore in provincia di Siena. Centrale voluta dal sindaco Fabrizio Tondi e dalla maggioranza di centrosinistra. Sono invece le due liste di minoranza “Abbadia Futura” e “Abbadia in Comune” intenzionate a indire una consultazione popolare su di un tema che per altro faceva parte dei loro programmi elettorali, con i quali hanno conquistato complessivamente il 62,46% degli elettori badenghi.