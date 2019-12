Furti in appartamento, ladra fermata dalla polizia municipale a Chiusi

Ladra fermata dalla polizia municipale di Chiusi. E' stato lo stesso sindaco Juri Bettolini a darne notizia con un post su Facebook lunedì 30 gennaio. Gli agenti hanno sorpreso la donna mentre stava violando la proprietà privata di un residente di Chiusi.

"Subito fermata dai nostri agenti - spiega il sindaco - è stata accompagnata presso le forze di polizia dove è stata identificata ed è risultata già recidiva di furti in appartamenti ed altri tipi di reati. È stato quindi immediatamente disposto il foglio di via e l’allontanamento definitivo dal nostro Comune. L’atteggiamento serio e professionale dei nostri agenti è stato prezioso per sventare un probabile furto che si stava per compiersi. Un grazie quindi sincero ai nostri agenti ma anche ai cittadini che segnalano subito movimenti strani o sospetti. La collaborazione è assolutamente determinate per intervenire con tempestiva".