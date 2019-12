Incendio in autofficina di Poggibonsi: distrutte due automobili. Intervenuti i vigili del fuoco di Siena

I vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questi pomeriggio per un incendio che ha coinvolto un'officina meccanica a Poggibonsi, località Fosci. L'incendio in via Abruzzo ha coinvolto una scaffalatura contenente pneumatici e parzialmente anche 2 autovetture che si trovavano all'interno del locale. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento. Da capire infatti cosa abbia provocato l'incendio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi se non fossero intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi.

