Siena, l'anno nuovo inizia con il concerto di Tony Washington Gospel Singers

Il primo dell’anno del calendario “Natale a Siena” apre con il concerto di Tony Washington Gospel Singers, alle 17 al Teatro dei Rozzi, organizzato da Toscana Gospel Festival. Un ensemble composto da sette elementi che porteranno in scena la tradizione afroamericana legata alla voce e al sound. Un’interessante fusione tra presente e passato in cui si fonderanno gli stili e i percorsi musicali di due grandi artisti: la voce classica di “The Songbird” Mildred Daniels e il gospel e R&B di Tony Washington. Un viaggio, a tutte orecchie, per scoprire le radici della musica black in una veste contemporanea. Lo spettacolo sarà a pagamento con l’acquisto dei biglietti sul sito di ticketone. Il programma di “Natale a Siena” si svolge in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena, Estra Spa, Etruria Retail e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.

