Stefano Piras detto Scangeo era uno dei nomi attesi per la stagione 2019 e il suo debutto, il 16 agosto nell'Aquila su Tottugoddu, conferma che le qualità ci sono. Anzi, senza l’intoppo alla mossa, le cose avrebbero potuto andare ancora meglio. "Ho riguardato quel Palio - racconta - molte volte. Ho analizzato bene tutto quello che ho fatto nei tre giri, il canape rimasto tra le zampe del cavallo ci ha fatto perdere qualche attimo prezioso nonostante la buona partenza. Tottugoddu è un soggetto adattissimo per la piazza: gran partitore, l’esperienza nell’Aquila e una stagione in più lo faranno maturare ulteriormente. Di sicuro sarà ambito dai big, è difficile che io possa montarlo di nuovo. Ringrazio il capitano Marco Lorenzini che mi ha dato l’opportunità di esordire con un cavallo del genere. In questo inverno il telefono squilla di più rispetto all'anno scorso, ma la paura di non esserci al Palio successivo ce l’hanno tutti, sempre. Per questo cerco di seminare oggi per avere qualcosa in più domani".