Diciassettenne torna a casa per la vigilia di Natale dopo una notte trascorsa a casa di un amico ma non trova più nessuno. Il padre, un cittadino tunisino regolare, era infatti rientrato nel paese di origine lasciando il figlio senza documenti e chiavi di casa. Al giovane, che vive a Poggibonsi in provincia di Siena, non è restato quindi che andare a bussare alla porta della caserma dei carabinieri in cerca di aiuto. Ascoltata la sua storia i militari hanno deciso di ospitarlo offrendogli un pasto e un posto dove dormire in attesa che i servizi sociali valdelsani trovassero una sistemazione momentanea al ragazzo nella struttura gestita dell’Archè. Cooperativa che ha immediatamente dato la propria disponibilità ad accogliere il diciassettenne durante questi giorni di festa.