Veglia in ricordo di Arturo Pratelli

Un amico non si dimentica. Ad un anno di distanza dalla tragica scomparsa di Arturo Pratelli, la contrada dell’Aquila, per volontà della famiglia, con l’aiuto degli amici e il patrocinio del Comune di Siena ha organizzato una serata per ricordare il giovane contradaiolo e quelle che erano le sue passioni. Un’iniziativa che ha visto arrivare in fortezza decina di giovani per ricordare il diciassettenne travolto e ucciso da un furgone mentre stava rientrando a casa. Serata che ha voluto rendere omaggio alle grandi passioni di Arturo, grandissimo sostenitore della Robur fin da piccolo. Un amore quello per il Siena che quest’anno è stato ricordato anche dalla società bianconera.