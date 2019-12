Si è già chiusa la parentesi al governo del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, che si è dimesso. In più circostanze la sua vicinanza a Siena è stata dimostrata, trattandosi del luogo in cui ha conseguito, all’inizio degli anni Duemila, un dottorato al Santa Chiara Lab. Da allora la città del Palio gli è rimasta nel cuore. Per l’ateneo senese è un peccato perdere un punto di riferimento tanto importante nei palazzi romani. "Sono molto dispiaciuto - commenta il rettore Francesco Frati. - Fioramonti, in questi mesi, aveva dimostrato di avere a cuore le sorti dell’università italiana, e anche un particolare affetto per il nostro ateneo. Dispiace anche per le motivazioni per le quali ha rassegnato le sue dimissioni, vale a dire il mancato finanziamento del sistema universitario e della ricerca italiana e la mancata presenza di fondi, che lui aveva richiesto con forza, nella Finanziaria. Il principale contraccolpo negativo è l’assenza di queste risorse, un fatto che costringe tutte le università a fare bilanci sulla difensiva".