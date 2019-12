Gianfranco Paolini è il nuovo presidente della Giostra del Saracino di Sarteano. Senese, contradaiolo della Lupa, vive a Milano, dove è dirigente di un importante gruppo bancario, ma quando può fa rotta verso la Toscana. Con Sarteano, dove ha un’abitazione, ha un legame profondo, tanto da accogliere l'incarico con entusiasmo. Adesso è pronto per la sfida, con idee chiare. “L’appartenenza a Siena - spiega - è un motivo di orgoglio e di passione. Vivere i momenti clou del Palio è un’iniezione di adrenalina, ma anche fonte di ispirazione e di idee, che porterò nella festa sarteanese. Per esempio, ho intenzione di costituire apposite commissioni che si occupino dei bambini e dei novizi in ogni contrada, proprio come accade in quelle senesi".