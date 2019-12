La cuspide della chiesa di San Martino a Siena è tornata al suo posto

Nell'estate 2018 qualcuno gridò addirittura al furto: "E' sparita la cuspide dalla chiesa di San Martino". La struttura del campanile che si trova in uno dei più antichi templi della città di Siena, in realtà era stata centrata in pieno da un fulmine durante il maltempo di qualche mese prima. Per fortuna l'estremità appuntita fatta di mattoni non è andata distrutta e la scarica elettrica l'ha fatta cadere internamente al campanile senza colpire cose o persone. Dopo lunghi mesi di verifiche che hanno coinvolto la curia e la Soprintendenza, la cuspide è tornata al suo posto originario e oggi chi alza gli occhi verso la chiesa di San Martino passeggiando per Banchi di Sopra può ammirare la torre come è sempre stata sin dal 1738.

L'approfondimento sul Corriere di Siena in edicola il 29 dicembre 2019.