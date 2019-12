L’accordo tra il Comune di Siena e la Seam, la società mista pubblico-privata che gestisce l’aeroporto di Grosseto, soddisfa l'assessore al turismo di Siena Tirelli. "Può dare dei buoni risultati in fatto di presenze - commenta - sviluppando il potenziale attrattivo della nostra zona”. L'obiettivo è quello di garantire una vasta area di interesse, che coinvolga la città del Palio e la Maremma, in modo che lo scalo possa avere voli tutto l'anno e coprire il numero di 2000 concessi dall'Aeronautica, che soprattutto in inverno non potrebbe essere raggiunto senza il fascino e il richiamo del centro d'arte.

Per Siena, dunque, ci sarebbe l'occasione di aumentare le proprie opportunità turistiche, una strada che l'amministrazione sta già battendo. "Abbiamo appena firmato - spiega ancora Tirelli - un protocollo d’intesa con il Comune di Monte Argentario per portare in visita da noi i visitatori che arrivano con le crociere. Il discorso è già molto avanti, stiamo valutando una serie di proposte di valorizzazione per proporre pacchetti che riguardino il trasporto, l’alloggio, le visite e un tour nella nostra città”.