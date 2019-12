Siena, firmato l'accordo con Seam aeroporto di Grosseto. Possibili voli di linea per portare turismo a Siena

E’ stato firmato in autunno il protocollo d’intesa annunciato a giugno tra Seam, la società mista pubblico – privata che gestisce l’aeroporto di Grosseto, e il Comune di Siena, e a distanza di poche settimane arrivano novità che potranno portare grandi benefici al turismo senese. Poter arrivare in aereo a Grosseto e proseguire per Siena è una opportunità importante da pubblicizzare all’estero.

Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha infatti concesso, lo scorso 18 dicembre, l’autorizzazione a duemila voli (erano 1.450 nel 2018 poi elevati a 1.715), al volo notturno occasionale e a valutare la possibilità di voli di linea.

“Novità di grande importanza - spiega Tommaso Francalanci, presidente dell'aeroporto di Grosseto - che porteranno benefici anche a Siena con la quale abbiamo concluso l’accordo che prevede una promozione turistica comune per il sud della Toscana. Adesso possiamo andare dalle compagnie all’estero promuovendo un’azione congiunta, impensabile per due realtà distinte. Grosseto conta 200 mila abitanti che crescono in estate ma che non ci avrebbero consentito di ottenere voli. Con Siena e con il turismo invernale della città d’arte questo diventa possibile”.

Si guarda con interesse soprattutto a Rayner e ai suoi 737-800, giusta misura per trasportare visitatori nella Maremma ed anche a Siena.

“Abbiamo commissionato uno studio a Fraport - prosegue Tommaso Francalanci - la più grande società del settore, tedesca, ed i risultati arriveranno nel mese di gennaio. Con questo studio potremo essere maggiormente convincenti”. A far arenare l’accordo con Siena, che sembrava in via di definizione già in primavera, era stata l’impossibilità, da parte di Grosseto, di far ripartire i voli in orario notturno. Facoltà invece concessa adesso, anche se deve trattarsi solo di casi sporadici. Intanto Seam ha proceduto all’affidamento provvisorio per la realizzazione di un parcheggio di lunga sosta, e i lavori partiranno subito dopo le festività natalizie. L’accordo con Grosseto non significa abbandonare l’aeroporto di Ampugnano, anzi. “Le due strutture – aveva già spiegato Tommaso Francalanci già prima dell’accordo – sono speculari. A Grosseto possiamo avere un numero limitato di voli sotto le cinque tonnellate, per problemi di tempistica e di occupazione della pista, ma anche Siena può in questo momento accogliere voli sotto le cinque tonnellate. Noi siamo spesso costretti a respingere un certo tipo di voli privati, che spesso scelgono fra Ciampino e Perugia: optare su Siena porterebbe a risparmi importanti e ne beneficerebbe il territorio senese”.

Per poter utilizzare lo scalo grossetano, che è ad uso primario militare, per voli civili, nel mese di marzo è stata siglata anche una convenzione tra il 4 Stormo dell’Aeronautica Militare e la Seam