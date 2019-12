Siena: piste imbiancate con i cannoni sull'Amiata. Neve artificiale per sciare

Le condizioni climatiche non sono state fino a oggi favorevoli per l’innevamento naturale, né programmato della montagna dell’Amiata in provincia di Siena. Da giovedì pomeriggio, però, almeno nella parte più alta, temperatura e umidità hanno presentato le condizioni ideali per sparare neve, cominciare a vedere un po’ di bianco e conferire alla montagna quell’aspetto invernale e natalizio, che la stagione richiede. Era tutto pronto in Vetta presso la società Amiata Impianti Senese per cominciare l’avventura, che quest’anno si è fatta attendere. E, con il lavoro di una mezza giornata, è stato possibile porre le basi per il vero e proprio innevamento della pista. In più, per ieri sera, le previsioni meteo annunciavano la discesa dall’artico di aria fredda, con zero termico sui mille metri. Si continuerà pertanto a sparare e, con l’aiuto di un po’ di neve naturale, si comincerà a pensare di aprire almeno il campo scuola Vetta il prima possibile. Ideale sarebbe poter ospitare i primi appassionati sciatori fin dalla giornata di domenica.

