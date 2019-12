Lotto, vinti a Siena sulla ruota di Firenze 18mila euro. Il premio più alto in provincia di Varese

Finisce a Bisuschio, in provincia di Varese, la vincita più alta conseguita al Lotto nel concorso del 24 dicembre, grazie a una quaterna da 62.500 euro - come riporta l'Agenzia Agimeg - realizzata sulla ruota di Milano. Secondo posto per i 18.750 euro vinti a Siena con una giocata sulla ruota di Firenze. Il 10eLotto premia invece Firenze con 50 mila euro a fronte di una giocata di 3 euro su un'estrazione frequente, vincita seguita da 4 premi da 20 mila euro ciascuno centrati a Bologna, Milano, Pregnana Milanese e Cormons (GO). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 5,5 miliardi di euro.