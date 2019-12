Siena, spacca il vetro di una finestra e cerca di violentare una ragazza di 23 anni il giorno di Natale

Spacca il vetro di una finestra e cerca di violentare una ragazza di 23 anni: arrestato un sudamericano di 19 anni, residente a Sarteano. Attratto in maniera davvero anomala da una 23enne sua connazionale, il giovane ha tentato di violentarla, introducendosi nell’abitazione dove la ragazza vive da sola, dopo aver spaccato il vetro di una finestra. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei vicini, con conseguente intervento di una gazzella dei carabinieri. La ragazza ha raccontato che il suo aggressore non era nuovo a simili comportamenti che lei non aveva però mai denunciato, sino all’occasione del 25 dicembre in cui l’intervento dei militari non le ha dato l’occasione per poterlo fare.