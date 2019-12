Siena, muore a 64 anni il giorno di Natale Giovanni Jannaccone. E' stato uno dei creatori delle radio locali

E' morto a 64 anni, dopo una breve malattia, Giovanni Jannaccone, uno dei creatori delle prime radio locali senesi ed attualmente titolare della Videosistemi Srl e presidente dell’Antenna Radio Esse Soc. Coop.

Giovanni Jannaccone, a metà anni '70, giovanissimo, aveva subito capito le potenzialità delle radio libere e da allora ha sempre lavorato in questo campo. Con lui nacque Antenna Senese che poi si trasformò in Antenna Radio Esse grazie alla fusione con l'emittente Radio Esse. La radio è stata per lungo tempo la maggiore emittente della città. Specializzato in tutto quello che riguarda frequenze ed apparecchiature sempre più moderne, è stato punto di riferimento del settore anche a livello nazionale.

Sposato e padre di due figli,è sempre stato un instancabile lavoratore. Nelle ultime settimane è stato al centro della vicenda che ha visto il licenziamento di tutti i giornalisti dell'emittente