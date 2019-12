Siena, apertura straordinaria del pavimento del Duomo. Le date nelle quali sarà possibile ammirarlo

Visto il grande successo di pubblico riscosso dalla scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena, che ha registrato nei soli mesi di settembre ed ottobre 2019 più di 600.000 ingressi con un incremento superiore al 10% rispetto all’anno precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera della Metropolitana ha previsto, per il prossimo triennio (2020 - 2022), di anticiparne l'apertura all'ultimo sabato di giugno fino al 31 di luglio per poi riaprire il 18 agosto fino alla domenica successiva al 15 di ottobre.

La decisione di permettere ai visitatori di ammirare lo splendido tappeto marmoreo della Cattedrale (guarda il video) per tutto il periodo estivo, è frutto dell'interesse dimostrato da parte del settore turistico internazionale e degli stessi cittadini di Siena che, sia per partecipazione diretta sia per i benefici che l'evento apporta in termini di positiva ricaduta su tutto il territorio, continuano ogni anno a tornare per approfondire le tematiche che il pavimento stesso offre come spunto verso una maggiore consapevolezza intima ed identitaria. Appuntamento ormai fisso nell'agenda dei più importanti operatori, il Pavimento del Duomo continua quindi a comunicare al mondo la bellezza di Siena. Consentirne una maggiore visibilità significa consolidare questo già grande interesse manifestato dal pubblico nazionale ed internazionale anche attraverso forme di comunicazione come quella che ha portato, nel 2019, a raggiungere il nuovo record di presenze; con 'La Città del Cielo', in riferimento al panorama dal Facciatone che abbraccia simbolicamente tutto il territorio senese, è infatti sufficiente discendere dal 'Cielo' per rendersi conto che quella bellezza spirituale trova effetto terreno in 'Come in Cielo così in terra', titolo della scopertura straordinaria, nella forza stilistica e di contenuto delle 56 tarsie del pavimento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera della Metropolitana, in collaborazione con Opera - Civita, promuove a questo proposito una serie di incontri gratuiti all'interno del Calendario de Il Duomo dei senesi, nei mesi di gennaio e febbraio, dal titolo Il pavimento d'inverno; gli appuntamenti hanno lo scopo di offrire ai senesi l'opportunità di comprendere i profondi significati del grande tappeto marmoreo in un periodo in cui, una più bassa affluenza di pubblico, ne consente anche un più 'lento' ed intimo coinvolgimento.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si consiglia di telefonare al +39 0577 286300 oppure scrivere una mail a opasiena@operalaboratori.com