Il caso che per mesi ha infiammato i rapporti tra il Comune di Siena e gli abitanti di Sant’Andrea a Montecchio è giunto a conclusione. L’interessamento dell’assessore allo sport Paolo Benini ha dato un'accelerata in modo che la tensostruttura del Roller team venga smontata il 27 dicembre. Lo spazio tornerà, a tutti gli effetti, a essere pubblico e a disposizione di tutti i cittadini. Dal canto suo, il Roller team Siena potrebbe trasferirsi sulla pista del gruppo sportivo San Miniato, dove, una volta trovato l’accordo con il presidente neroverde Claudio Gasperini la tensostruttura sarà rimontata e rimarrà comunque a disposizione anche per altre attività, per la creazione di un polo sportivo polivalente.