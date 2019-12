Senese dell'Anno, ultime ore per consegnare i primi tagliandi, poi resteranno solo i dieci più votati

Sono tanti i tagliandi depositati nella cassetta della redazione del Corriere di Siena (Via Banchi di Sopra 15) per votare il “Senese dell’Anno”. Saranno quelli che decreteranno, da lunedì prossimo, i dieci finalisti del sondaggio. Nessuna anticipazione su chi ha ricevuto le preferenze, per non avvantaggiare nessuno. L’iniziativa incuriosisce e fa parlare, come dimostrano i tanti commenti sui social. Ma per sostenere il preferito, è necessario dimostrarlo concretamente, votare il tagliando inserito nella pagina e consegnarlo al più presto. Dopo l’ingresso delle nove nuove proposte, la corsa adesso è tra ben 29 personaggi che appartengono a categorie molto diverse con l’unica eccezione dei politici. Fino a domenica sarà possibile votare tra i ventinove candidati, poi la finale a dieci, che si concluderà il giorno 4 gennaio per dare la possibilità di annunciare il vincitore il 6 gennaio. Ecco quindi chi potrete ancora votare, ricordando che non sono valide le fotocopie.