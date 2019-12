A Siena riaffiora una Fonte dimenticata, verifiche della Soprintendenza

La storia della Fonte riemersa raccontata dal Corriere di Siena nel giornale in edicola il 20 dicembre 2019 ha stuzzicato la curiosità della Soprintendenza che ha deciso di avviare verifiche sulla struttura di via Aretina. Si tratta di un vecchio abbeveratoio per cavalli chiuso nel dopoguerra. Si chiamava "Fonte del funaio", ma quella volta a mattoni potrebbe celare sorprese. Per questo è stato avviato un approfondimento che anche il Comune segue con attenzione.

