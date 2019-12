Siena, la crisi è passata, cresce il numero delle aziende. Soffrono ancora trasporti e manifatture

Sono quasi 37mila, per l’esattezza 36.991, le aziende presenti nel territorio senese alla fine del settembre di quest’anno. L’elemento positivo è che, nonostante la situazione economica complessiva non favorevole, questo numero è in crescita di 38 unità rispetto a dodici mesi fa. In alcuni settori, comunque, nascono nuove attività: nei servizi di alloggio e ristorazione (+1% rispetto al 2018), nei servizi di supporto alle imprese (+2,5%) e nei servizi di informazione e comunicazione (+2,4%).

In altre aree lavorative si vive invece una contrazione, tuttavia non netta: nelle costruzioni si registra un -0,9%, nel commercio un -1,5%, nei trasporti il -2,5%, nell’artigianato il -1,2%, nel settore agricolo il -1,3% e nel manifatturiero il -2,3%.

Tutti questi dati sono stati presentati alla Camera di Commercio alla presenza del presidente dell’ente camerale di Arezzo-Siena Massimo Guasconi e del segretario generale Giuseppe Salvini