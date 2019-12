Grosseto-Siena, novità per il lavori: sbloccato il raddoppio del quarto lotto

C'è un'importante novità per i lavori sulla Grosseto-Siena. Sbloccato infatti il raddoppio del lotto 4, per il fallimento della precedente ditta aggiudicataria. Questo, infatti, dà il via libera alla seconda ditta classificata nella gara, che aveva presentato un ricorso che ha poi portato la vicenda fino alla corte costituzionale. Ma ora l'attesa pronuncia non è più significativa per i lavori.

"In seguito al fallimento dell’impresa aggiudicataria Anas ha provveduto ad aggiudicare l’appalto alla seconda impresa classificata. Attualmente sono in corso le procedure di Legge per il perfezionamento dell’iter". Lo spiega Anas in una nota.

Ritardi invece nel lotto 9 e sulla galleria di Casal di Pari.

