Siena al fianco delle donne cilene: ecco il flash mob contro lo stupro

Non Una di Meno Siena si unisce alla protesta delle donne cilene, ripetendo la performance "Un violador in tu camino".

Dopo Napoli, Roma, Genova, Milano, Livorno, Bologna, Pisa e Firenze, oggi le donne di Non Una di Meno hanno portato la protesta anche a Siena, con il flash mob messo in atto in piazza Salimbeni, ripetendolo anche in piazza Tolomei e alla Croce del Travaglio.

Un forte grido di protesta contro la violenza, contro lo stupro, una chiara accusa alle istituzioni che - a detta delle manifestanti - non fa abbastanza per difendere le donne.

Il flash mob itinerante che ha toccato più punti del centro storico, è stato accolto con un forte applauso dai tanti senesi e turisti che hanno assistito.

CLICCA QUI PER IL VIDEO