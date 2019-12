Siena, temperature in aumento: sarà un Natale mite

Come previsto è in corso in queste ore un aumento delle temperature in tutta la provincia di Siena.

Dopo un'ondata di freddo abbastanza intenso, anche se breve, che ha provocato anche diversi disagi legato al vento e alla pioggia, nuovo cambiamento climatico.

Le temperature minime, in particolare, saliranno subito di 5 gradi, per poi arrivare a toccare anche quota 10. Quello che si preannuncia, quindi, è un Natale piuttosto mite. Mancano ancora troppi giorni al 25 dicembre, ma è possibile immaginare una giornata con temperature attorno ai 10 gradi. Occhio però alle piogge: possibili nuove precipitazioni nelle prossime due settimane.