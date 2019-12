Siena, stop di Acea al carbonizzatore. Il sindaco di Chiusi Bettollini: "Adesso basta veleni"

“Finalmente si. Acea ha inviato un messaggio di posta certificata Pec a tutti gli enti interessati per il progetto con la quale ha ritirato l’istanza autorizzativa e chiesto l’immediata interruzione del procedimento autorizzativo e, sinceramente, credo che questa sia la migliore decisione che potesse essere presa”. Il sindaco di Chiusi Bettollini interviene dopo la decisione di Acea di blocccare il progetto sul carbonizzatore. “E’ stato importante il fatto di confrontarci con un’azienda a capitale pubblico per il 51% perché è nel suo interesse tutelare prima di tutto i cittadini e le istituzioni pubbliche dove opera. E’ importante anche sottolineare però il lavoro fatto dai tecnici dei comitati e da tutti quei cittadini che, con calma e ragionamento civile, hanno sollevato più di un ragionevole dubbio e mi hanno fatto prendere la decisione di scrivere due lettere al presidente di Acea oltre che andare nella loro sede di Roma a spiegare sia le strumentalizzazioni politiche e partitiche sia le, ben più comprensibili e legittime perplessità e paure di una parte della cittadinanza che, come amministrazione non abbiamo, certamente, potuto e voluto ignorare e che anzi, abbiamo posto come elemento di attenzione principale per il ritiro del progetto. Ho pensato molto seriamente alle dimissioni perché questo è stato il periodo più difficile da quando ho l’onore di amministra la Città di Chiusi. Ogni volta però ho pensato anche a tutto il lavoro fatto in questi anni per la nostra comunità, un lavoro sempre ispirato a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini nel pieno rispetto della legge, proprio come abbiamo fatto anche nel corso del progetto presentato da Acea. Gli attacchi che abbiamo subito sono andati ben al di là di quella che noi chiamiamo visciaia chiusina e sono arrivati a offendere e a insultare anche gli affetti più cari".