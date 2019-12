Corriere di Siena, vota il Senese dell'anno 2019

Torna l’iniziativa di fine anno del Corriere di Siena per decretare il personaggio del 2019. A proporre i primi venti nomi, che potranno essere integrati da altri suggeriti dai lettori è la redazione, escludendo solo la categoria dei politici. A votare saranno i lettori che potranno portare a mano, o inviare, i tagliandi alla nostra redazione in via Banchi di Sopra 15 entro il 4 gennaio. Il senese del 2019 sarà quindi decretato il giorno dell’Epifania.

Ecco quindi i primi venti nomi proposti dalla redazione per il Senese dell'anno 2019.

GUGLIELMO ASCHERI

Vice presidente Emma Villas, la società che ha portato a Siena il grande volley, è il coordinatore del comitato tecnico-scientifico per la predisposizione del dossier di candidatura della città di Siena al titolo di European City of Sports.

GIOVANNI ATZENI

E’ il fantino del cappotto del 2019: ha vinto a luglio nella Giraffa e ad agosto nella Selva. Per lui un anno davvero spettacolare ed ora è il più richiesto della Piazza.

DUCCIO BALESTRACCI

Professore ordinario di storia medievale all'Università di Siena, in pensione da poche settimane, ha scritto il libro “Il Palio di Siena. Una festa italiana”. Un successo che ha superato le mura senesi ed infatti è stato chiamato a promuoverlo in tutta Italia.

YOHANES CHIAPPINELLI

L’atleta di origine etiope ma senese da quando aveva sette anni, è una delle grandi promesse dell’atletica italiana. L’ultimo successo è l’argento ai campionati europei di cross, ma l’obiettivo dell'atleta senese sono le prossime Olimpiadi.

SUOR GINETTA DE SANTI

Dopo aver trascorso 21 anni a Siena, la suora dei poveri è stata trasferita in provincia di Livorno. Al suo posto è arrivata suor Nevia Delle Monache, ma la città è ancora grata a suor Ginetta per il grande lavoro portato avanti a favore delle persone bisognose.

DESCHEMA

E’ un gruppo, ma nessuno emerge più degli altri, quindi il riconoscimento va a tutti. Hanno cantato a Sanremo Giovani e il loro successo è in costante aumento. Ne fanno parte Gianluca Polvere, Nicola Facco, Giulio Cappelli, Emilio Goracci e MAssimiliano Manetti.

VITTORIA DORETTI

Il Codice Rosa compie dieci anni e l’artefice del primo strumento contro la violenza e femminicidio, è stata proprio il medico senese che due anni fa fu anche premiata con il Mangia. Attualmente fa parte anche del comitato tecnico del piano strategico nazionale 2017-2020 sulla violenza maschile contro le donne della Presidenza del Consiglio, dipartimento pari opportunità.

VALTERE GIOVANNINI

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese si è impegnato per abbattere le liste di attesa in molte specialistiche, riuscendo a portare i tempi di attesa addirittura a soli sette giorni.

AUGUSTO PAOLO LOJUDICE

Il nuovo arcivescovo arriva a Siena e si fa apprezzare subito per l’entusiasmo con il quale si avvicina alla città e alla sua festa. Fin dal suo arrivo mostra grande attenzione nei confronti di poveri e emarginati. L'ultima iniziativa è stato il pranzo organizzato per i poveri nella sala dell'arcivescovado.

SANDRO MONI

L’imprenditore ha rilevato l’azienda Egizia, in crisi, e sta facendo tornare al lavoro i dipendenti che erano in cassa integrazione.

MARCO MORELLI

L’amministratore delegato e direttore generale di Banca Monte dei Paschi di Siena ha lavorato per dare solidità alla Banca senese e permetterle di guardare con maggiore serenità al futuro.

GIANNA NANNINI

Esce il nuovo album “La differenza” ed è subito un successo sia in Italia che all'estero. La cantante senese si conferma la regina delle cantautrici.

CAROLINA ORLANDI

Dopo aver combattuto al fianco della madre per conoscere la verità sulla morte di David Rossi, ha scritto un libro ed adesso lavora su La7, mostrando ottime doti di giornalista.

MAURO ROSATI

Il direttore generale della Fondazione Qualivita sta portando avanti da anni una lotta per il riconoscimento dei prodotti ad indicazione geografica. L’Atlante Qualivita 2020 è stato pubblicato da Treccani.

CLAUDIO ROSSI

Il priore della contrada del Drago è stato nominato Rettore del Magistrato delle contrade e si è trovato a gestire molte novità e situazioni delicate, tra le quali la revisione del regolamento del Palio, riuscendo a mediare e allo stesso tempo a portare avanti con determinazione le indicazioni delle consorelle.

ELENA SANTARELLI

Non è nata a Siena e neppure ci abita abitualmente, ma è la moglie del senesissimo Bernardo Corradi, ex giocatore di calcio. Bravissima attrice, ha affrontato con grande determinazione il periodo di cure per una grave malattia a cui è stato sottoposto il figlio, ed adesso che il bambino è guarito l'attrice è testimonial per la ricerca medica.

SAMUELE SIMONCINI

Il 9 agosto il giovane tenore di Siena ha coronato uno dei suoi più grandi sogni. Si è esibito da protagonista dell’Aida di Verdi, nel palco dell’Arena di Verona, primo senese a oltre un mezzo secolo di distanza dal grande baritono Ettore Bastianini a calcare quel palco.

LUCA VENTURI

E’ l’ideatore del Festival Siena Awards, il cui successo è ogni anno in crescita. Sono migliaia i fotografi che partecipano al concorso e che provengono da tutto il mondo, con scatti che resteranno nella storia. Il Festival è arrivato alla sua quinta edizione.

ALICE VOLPI

Cresciuta nel Cus Siena e attualmente nel gruppo delle Fiamme Oro, è una delle migliori schermitrici del mondo. Il suo obiettivo è salire sul podio alle prossime Olimpiadi.

STEFANO ZANI

BARBARA TOMASINI

Sono marito e moglie, entrambi medici pediatri. Zani è il referente per le operazioni sanitarie in Africa dell’azienda ospedaliero universitaria senese. Anche negli ultimi mesi hanno preso parte, insieme a molti altri professionisti senesi, a progetti di lavoro importanti nel continente africano.

Ti potrebbe interessare: Aretino dell'anno