Siena, arrestato giovane spacciatore a Poggibonsi: nascondeva in casa più di 100 grammi di marijuana

Arrestato giovane spacciatore a Poggibonsi in provincia di Siena. All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno recuperato oltre 100 grammi di marijuana. L’attivita, condotta con l’ausilio del cane antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Firenze, ha consentito di scovare a casa del ragazzo, ben nascosta, oltre un etto e mezzo di marijuana, parte della quale gia’ confezionata in apposite bustine con sopra indicato il peso e pronta per essere venduta sulle piazze di spaccio. E’ stato inoltre trovato tutto il materiale occorrente per la pesatura, il taglio ed il confezionamento, una una scatola con all’interno i soldi derivanti dall’attività illecita intrapresa, circa 300 euro.