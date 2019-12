Siena, famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Montepulciano. Ricoverati all'ospedale di Nottola

Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. E' successo a Montepulciano, in provincia di Siena, lungo la strada per Pienza. L'allarme alle 3.50 di sabato 14 dicembre. A rimanere feriti, il padre, di 42 anni, la moglie di 38 e i loro due bambini rispettivamente di 2 e 4 anni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano che hanno soccorso i quattro componenti della famiglia. I feriti sono stati tutti trasportati all'ospedale di Nottola per gli accertamenti del caso. Fortunatamente l'intossicazione non provocato gravi conseguenze agli occupanti dell'abitazione.