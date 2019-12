Siena, nel programma L'Eredità condotto da Flavio Insinna prosegue l'avventura del senese Giovanni Beta

Prosegue l'avventura di Giovanni Beta nel programma L'Eredità di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Dopo la vittoria di quasi 12 mila euro nella puntata del 12 dicembre, Giovanni Beta ha perso la qualifica di campione nella puntata del giorno 13 ma tornerà a lottare come sfidante.

Giovanni Beta ha 18 anni, è senese, e frequenta l'ultimo anno del Liceo Classico Enea Silvio Piccolomini.

A convincerlo a partecipare sono stati i suoi compagni di classe, che in questi giorni hanno fatto il tifo per lui. Nella ghigliottina che gli ha permesso di vincere la puntata del 12 dicembre ha individuato la parola "buongiorno", accoppiando giustamente tutte le parole, ad eccezione di "tristezza". "Troppo giovane - ha commentato Insinna - per ricordare la canzone con la quale Claudio Villa ha vinto un Festival di Sanremo".