Siena, parla la donna attaccata da un cinghiale alla fermata dell'autobus: "Salva per miracolo"

“Il cinghiale mi ha caricato più volte e mi sono ritrovata con la gamba fatta a brandelli: non so davvero cosa sarebbe potuto accadere se non avessi avuto la borsetta che in qualche modo mi ha protetto”. E’ Giada Rosa, la donna di 32 anni attaccata lunedì mattina da un cinghiale alla fermata dell’autobus a Scacciapensieri (Siena) a ripercorre quei drammatici momenti. Nella voce rotta dall’emozione il dolore e lo spavento che ancora prova nel ricordare quei momenti. “Sto iniziando solo adesso a rendermi conto: solo adesso mi sono potuta alzare un po’ dal letto”. Una ferita profonda e dolorosa. Solo esternamente i medici dell’ospedale Le Scotte le hanno applicato 53 punti di sutura. "Mi sono salvata grazie alla borsa e all'intervento di una ragazza che mi ha fatto salire in auto". Il cinghiale è stato abbattuto.